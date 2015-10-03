استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب بقرى المنيا وتصل لـ24 ساعة فى بعض القرى

هدد عشرات المواطنين بقرى المنيا، بالامتناع عن سداد فواتير المياه بسبب الانقطاع المتكرر للمياه، وحدوث انفجارات كثيرة بالشبكات فى الشوارع الرئيسية خاصة بالأحياء الشعبية.

وقال محمد راضى من عزبة بدوى بمدينة المنيا،: تعودنا يومياً على انتظار فنطاس المياه فى الصباح الباكر للحصول على المياه، لافتاً أن انقطاع المياه يكون بسبب حدوث انفجار فى شبكات المياه بالشوارع الرئيسية، وأن الشبكه أصبحت متهالكة وتحتاج إلى إعادة إحلال وتجديد.

وفى قرية صفط اللبن يشتكى الأهالى من انقطاع المياه كثيراً فى فترة الظهيرة، وقال عبد الرحيم على موظف، أن الانقطاع يكون بسبب حدوث انفجار بالشبكات بالشوارع، ويتم إصلاحه فى فتره تستغرق نحو ساعة على الأقل، مطالباً بسرعة إحلال وتجديد الشبكه بالقرية.

وفى قرية ريدة انقطعت المياه 24 ساعة دون إبداء أسباب وبشكل مفاجئ، وقال نادر إن انقطاع المياه يستمر طوال اليوم فلا نجد مياه للشرب أو لقضاء حوائجنا ولا تعلن الشركة عن أسباب انقطاع المياه، موضحًا أن المواطنين لجأوا لشراء مواتير الرفع والخزنات خوفًا من انقطاع المياه بشكل دائم.

>