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البحرين تقدم شكوى رسمية ضد إيران للأمم المتحدة

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البحرين تقدم شكوى رسمية ضد إيران للأمم المتحدة البحرين تقدم شكوى رسمية ضد إيران للأمم المتحدة
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الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يقدم الشكوى لبان كي مون

المنامة – مشعي البريكان

    قدم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين خلال اجتماعه أمس بأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكوى رسمية ضد الجمهورية الإيرانية وانتهاكاتها السافرة واستمرار تدخلها المرفوض في الشأن الداخلي لمملكة البحرين التي تلتزم التزاماً تاماً بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وأكد وزير خارجية البحرين على أن إيران هي التي اختارت وتمادت في طريق التصعيد في محاولة منها لبسط سيطرتها على دول الجوار من خلال استمرار التدخل في الشؤون الداخلية واستغلال الفئات المتطرفة، وإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، ما أدى إلى تعرض المواطنين البحرينيين والمقيمين ورجال الأمن ، للاستهداف والقتل والغدر والأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها حتى الآن ستة عشر رجل أمن و ثلاثة آلاف من المصابين. وأوضح الشيخ خالد آل خليفة لأمين عام الأمم المتحدة أن مملكة البحرين لم تجد من سبيل إلا باتخاذ قرار سحب سفير المملكة المعتمد لدى ايران واعتبار القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى البحرين شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك لتعزيز أمن مملكة البحرين وسلامة شعبها وحماية مصالحها. ونوه وزير الخارجية البحريني إلى أن مملكة البحرين ما تزال حريصة على إعادة العلاقات لوضعها الطبيعي، ولكن بعد أن تتخذ إيران خطوات إيجابية ملموسة وأن تكف عن ممارساتها وتدخلها في الشأن البحريني وتلتزم بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.

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