الحكم فى 17 طعنًا للمستبعدين من خوض انتخابات البرلمان بوجه بحرى

تتجه أنظار مرشحى دوائر كفر الشيخ الثمانية والمستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، اليوم السبت صوب الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، والتى ستصدر حكمها اليوم فى 17 طعنا من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ، بقرارات مختلفة.

وكانت الدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت يوم الثلاثاء الماضى حجز الطعون للحكم بجلسة 3 أكتوبر. يذكر أن 17 مرشحاً من بين 25 مرشحاً تم استبعادهم على مستوى 8 دوائر يمثلون محافظة كفر الشيخ، قد طالبوا فى دعواهم، بعودتهم مرة أخرى إلى القيد فى الكشوف الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب، وذلك عقب رفض محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ قبول الطعون المقدمة منهم بشأن عودتهم مرة أخرى للانتخابات البرلمانية.

يذكر أن المتقدمين بالطعون هم: أيمن الضادى "بيلا"، وسعد العسكرى "مطوبس وفوه"، محمود شراقى "بندر كفر الشيخ"، محمد عبد الفتاح القصاص "البرلس"، أحمد عبد المقصود صحصاح "بندر كفر الشيخ"، سلامة محمد مغازى "بندر كفر الشيخ"، محمد عوض عبيد "بندر كفر الشيخ"، السيد على الفيومى، فقيه أحمد حبيب، محمد عادل السيد أحمد، السيوفى على أحمد العشماوى، يسرى زكى السيد، طلحة محمد طلحة الحوفى، محمد زهير الدين الخطيب، خالد كمال محمد هراس، حمدان حسن محمود الفتورى.

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