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حظك اليوم برج السرطان السبت 3 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج السرطان السبت 3 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج السرطان السبت 3 أكتوبر 2015

.. السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج السرطان اليوم السبت 3 - 10 - 2015
مهنيا.لا تقلقي لانك سريعة. لديك الكثير من الاعمال لتهتمي بها و ستتزايد الاوراق على مكتبك. سيستشيرك احد الزملاء وستقدمين له نصائح مفيدة. اسبقي الاخرين عزيزتي و تاكدي من انك ستتمكنين من المضي في اعمالك حتى لو واجهت بعض العقبات.
عاطفيا: تاكدي من انك انيقة. ستبدين الاجمل مما قد يجعل الجميع ينظر اليك نظرة مختلفة في برج اليوم. سيفخر الحبيب لوجوده بقربك الا انه سيغار. ابتسمي و لا تحزني مهما كان ما ستقوله لك امه. اعرفي كيف تحافظين على ثقتك بنفسك لتحصلي على ثقة من حولك مع الوقت.
نصيحة اليوم : تناقشي مع الزملاء في المسائل العملية التي تشغل بالك يا امراة برج السرطان. لا تخلطي الامور بعضها ببعض، حاولي ان توفقي بين عملك و زواجك. ستتمكنين من اعادة تنظيم الامور في مكان العمل و لن تجدي اي صعوبة في العمل مع الفريق. ستكونين سعيدة جدا مع الاخرين من حولك.
 

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