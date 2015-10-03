حظك اليوم برج السرطان السبت 3 أكتوبر 2015

برج السرطان .. حظك اليوم السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج السرطان اليوم السبت 3 - 10 - 2015

مهنيا.لا تقلقي لانك سريعة. لديك الكثير من الاعمال لتهتمي بها و ستتزايد الاوراق على مكتبك. سيستشيرك احد الزملاء وستقدمين له نصائح مفيدة. اسبقي الاخرين عزيزتي و تاكدي من انك ستتمكنين من المضي في اعمالك حتى لو واجهت بعض العقبات.

عاطفيا: تاكدي من انك انيقة. ستبدين الاجمل مما قد يجعل الجميع ينظر اليك نظرة مختلفة في برج اليوم. سيفخر الحبيب لوجوده بقربك الا انه سيغار. ابتسمي و لا تحزني مهما كان ما ستقوله لك امه. اعرفي كيف تحافظين على ثقتك بنفسك لتحصلي على ثقة من حولك مع الوقت.

نصيحة اليوم : تناقشي مع الزملاء في المسائل العملية التي تشغل بالك يا امراة برج السرطان. لا تخلطي الامور بعضها ببعض، حاولي ان توفقي بين عملك و زواجك. ستتمكنين من اعادة تنظيم الامور في مكان العمل و لن تجدي اي صعوبة في العمل مع الفريق. ستكونين سعيدة جدا مع الاخرين من حولك.



شبكةعيونالإخبارية

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