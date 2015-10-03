حظك اليوم برج الثور السبت 3 أكتوبر 2015

برج الثور .. حظك اليوم السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الثور حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2015

برج الثور - حظك اليوم - برجك اليوم - أبراج اليوم - أبراج السبت

صحيفة المشهد

برج الثور اليوم السبت 3 - 10 - 2015

مهنيا: ستنجحين في ادارة الامور بالطريقة الصحيحة و ستحصلين على ردود ايجابية * انت غير اكيدة من اجاباتك . قدمي اقتراحات جديدة للمسؤولين عنك في مكان العمل و تاكدي من انهم سيرحبون بافكارك و سيهنئونك على كفاءتك. قد تتناقشين مع احد الاشخاص في موضوع مهم جدا.

عاطفيا: ستقضيان وقتا ممتعا معا . ان كنت ما زلت عزباء فقد حان الوقت لتتخذي قرارا في ما يتعلق بعلاقتك مع الحبيب * فكري قبل ان تعطي زوجك موافقتك على ما طلبه. ان الارتباط ليس بالامر السهل، و عليك ان تاخذي ذلك الامر في الاعتبار قبل ان تخطي خطوة كهذه.

نصيحة اليوم: ستتمكنين من انهاء كل المشاريع التي كنت قد بدات بتنفيذها في السابق. ستعملين على ايجاد الحلول و ستنجحين يا امراة برج الثور & سينتخبك الزملاء لتمثليهم في المؤتمر. تاكدي من انك متميزة اينما كنت. حاولي الا تحلمي، و كوني واقعية. لا يمكنك ان تلبي نداء من حولك.



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads