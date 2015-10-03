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حظك اليوم برج الثور السبت 3 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الثور السبت 3 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الثور السبت 3 أكتوبر 2015

برج الثور .. السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الثور حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2015
برج الثور - حظك اليوم - برجك اليوم - أبراج اليوم - أبراج السبت
صحيفة المشهد 
برج الثور اليوم السبت 3 - 10 - 2015
مهنيا: ستنجحين في ادارة الامور بالطريقة الصحيحة و ستحصلين على ردود ايجابية * انت غير اكيدة من اجاباتك . قدمي اقتراحات جديدة للمسؤولين عنك في مكان العمل و تاكدي من انهم سيرحبون بافكارك و سيهنئونك على كفاءتك. قد تتناقشين مع احد الاشخاص في موضوع مهم جدا.
عاطفيا: ستقضيان وقتا ممتعا معا . ان كنت ما زلت عزباء فقد حان الوقت لتتخذي قرارا في ما يتعلق بعلاقتك مع الحبيب * فكري قبل ان تعطي زوجك موافقتك على ما طلبه. ان الارتباط ليس بالامر السهل، و عليك ان تاخذي ذلك الامر في الاعتبار قبل ان تخطي خطوة كهذه.
نصيحة اليوم: ستتمكنين من انهاء كل المشاريع التي كنت قد بدات بتنفيذها في السابق. ستعملين على ايجاد الحلول و ستنجحين يا امراة برج الثور & سينتخبك الزملاء لتمثليهم في المؤتمر. تاكدي من انك متميزة اينما كنت. حاولي الا تحلمي، و كوني واقعية. لا يمكنك ان تلبي نداء من حولك. 
 

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