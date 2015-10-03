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الجزائر: نحتاج دعما دوليا لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى

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الجزائر: نحتاج دعما دوليا لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى الجزائر: نحتاج دعما دوليا لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى
أعرب وزير الموارد المائية والبيئة الجزائرى عبد الوهاب نورى، أمس الجمعة، عن رغبة بلاده فى دعم تكنولوجى ومالى من المجتمع الدولى من أجل تجسيد برنامجها فى خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى ومكافحة ظاهرة ارتفاع حرارة المناخ.

جاء ذلك فى تصريح أدلى به الوزير عبد الوهاب نورى عقب اجتماعه مع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة الفرنسية سيجولين روايال التى بدأت اليوم زيارة للجزائر.

وقال "نورى" إن الجزائر التزمت فى مجال مكافحة ارتفاع حرارة المناخ وهى على استعداد لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى إلا أنها تنتظر الدعم من المجتمع الدولى على المستوى المالى والتكنولوجى والمهارات.
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