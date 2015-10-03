حظك اليوم برج القوس السبت 3 أكتوبر 2015

برج القوس .. حظك اليوم السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج القوس اليوم السبت 3 - 10 - 2015

مهنيا.انك الاولى في مكان العمل و انت في مركز القيادة. ستحصلين على النتائج التي اردت الحصول عليها منذ فترة طويلة. لا تخذلي المسؤولين فهم يعتمدون عليك لحل المشاكل التي يواجهونها. لا تختلقي الاعذار لان احدا لن يصدقها. حاولي ان لا تتهربي من مسؤولياتك و الا ندمت لاحقا.

عاطفيا: ستبدئين مرحلة جديدة في الحب عزيزتي . ستتناولين العشاء مع الحبيب و ستكونين سعيدة جدا لان الامور تسير بالاسلوب الذي تريدينه. لا تتوتري اذا طلب منك الحبيب اي طلب ولم تتمكني من تنفيذه. عليك ان تنهي تحضيرات زفافك لتتفرغي لنفسك و لو قليلا قبل ان يحين الموعد.

نصيحة اليوم : ضعي برنامج عملك للمستقبل يا امراة برج القوس. لا تقفي مكتوفة اليدين و تتركي المشاريع لينفذها الاخرون. سترغبين في قضاء بعض الوقت وحدك لانك متعبة جدا و لا تستطيعين التفكير بجدية. ستكتشفين السبب الاساسي الذي اوصلك الى المكان الخطا الذي انت فيه.



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads