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خدعوك فقالوا.. تكيسات المبيض تؤثر على استمرار الحمل

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خدعوك فقالوا.. تكيسات المبيض تؤثر على استمرار الحمل خدعوك فقالوا.. تكيسات المبيض تؤثر على استمرار الحمل
أرسلت قارئة تقول، أنها حامل فى الشهر الثالث، وقد أخبرتها الطبيبة بوجود كيس دهنى على المبيض، وتسأل عن تأثير هذا الكيس على استمرار الحمل وسلامة الجنين، وهل يمكن أن يعرضها لمضاعفات طوال فترة الحمل؟

يجيب عن سؤالها أستاذ أمراض النساء والولادة جامعة عين شمس الدكتور علاء الغنام، مؤكدا أن الأكياس الدهنية حول المبيضين أو تكيسات المبيض، من الأمراض التى تؤثر سلبا على فرص حدوث الحمل، كما تعرض المرأة للعديد من المشاكل الأخرى كزيادة نمو الشعر بالوجه والجسم، والإصابة بالسمنة واضطراب الدورة الشهرية.

فيما يؤكد الغنام أن تلك الأكياس الدهنية والتكيسات ينحصر أثرها فى الفترة السابقة لحدوث الحمل، فهى تؤخر فرص الحمل بصورة كبيرة، أما بمجرد تلقيح البويضة واتجاهها للرحم، تنعدم هنا تأثيرات تلك الأكياس بشكل كامل.

وبالطبع ففى تلك الحالة لا تمثل الأكياس الدهنية حول المبيض أى خطورة محتملة للحمل أو الجنين وينصح الغنام القارئة بعد القلق من هذا الأمر نهائيا.

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مصر 365