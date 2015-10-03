د. شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية يكتب: أضرار نقص نسبة الزنك فى الجسم

التهاب الجلد النهائى المعوى مرض يحدث للكثيرين وخاصة الأطفال، ويشبه تشخيصه بالنزلات المعوية الشديدة، ويطلق عليه (Acrodermatites entropathica)، ونجد أن الكثير من أطباء الأطفال يشخصونه خطئًا.

ويبدأ المرض بحدوث التهاب بأطراف الجلد نتيجة لاعتلال معوى وذلك لفقد نسبة الزنك فى الجسم، حيث تظهر فقاقيع واحمرار وقشور حول الفم والأنف ومنطقة الكافولة (المنطقة التناسلية) واليادين.

فيقوم الطبيب بإعطاء الطفل جرعة من الزنك 2ملجم/كيلو فى اليوم، وهذا المرض اكتشف على يد عالم سويدى، حيث أثبت أن جسم الإنسان يحتوى على جرامات قليلة من الزنك لا تزيد عن 3 جرامات، وفى حالة فقدانها أو تقليل نسبتها فى الجسم يتعرض الإنسان للإصابة بالعديد من الأمراض مثل سقوط الشعر وقد يصاب بالعقم.

وللزنك أيضًا أهمية كبيرة فى علم الأمراض الجلدية حيث يتم وصفه لعلاج حب الشباب والجروح والقرح والثعلبة والإكزيما الركودية وعلاج عقم الرجال.

وأخيرًا يجب أن يتعرف كل منا أن عنصر الزنك يوجد فى اللحوم وخصوصا لحم الأرانب والديك الرومى والأسماك والكابوريا والبقوليات والموز.