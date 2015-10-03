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حظك اليوم برج الجدي السبت 3 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الجدي السبت 3 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الجدي السبت 3 أكتوبر 2015

برج الجدي .. السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الجدي اليوم السبت 3 - 10 - 2015
مهنيا.تواصلي مع الاخرين لتكشفي عن الالغاز التي تحيط بعملك. ستكونين طبيعية جدا و لن ترتكبي الاخطاء. ستجدين حلولا جديدة لكل المشاكل التي سبق ان واجهتها و لم تهتمي بها بما فيه الكفاية. لا تنسي التفاصيل الواردة على الاوراق و تقيدي بالتعليمات لتتقدمي بسرعة خيالية.
عاطفيا: عليك ان تهتمي باولوياتك . ستشعرين بان افراد العائلة بحاجة ماسة اليك و لن تتهربي من مسؤولياتك كزوجك. ستحتاجين الى نصيحة حبيبك. ستغيرين بعضا من مبادئك مما قد يغضب احد الاشخاص و سيجعله يختلف مع زوجك. تاكدي من كل ما تقومين به و لا تغضبي حبيبك.
نصيحة اليوم : سيشجعك الاخرون على المضي قدما. ستنشغلين في ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهينها يا امراة برج الجدي. ركزي على اهدافك المستقبلية و تاكدي من انك ستحققينها حتى لو احتجت للمزيد من الوقت. ستباشرين بتنفيذ مشاريع جديدة. ستعملين وحدك و لن يساعدك احدٌ الا انك ستنجحين.
 

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