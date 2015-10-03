حظك اليوم برج الدلو السبت 3 أكتوبر 2015

برج الدلو .. حظك اليوم السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الدلو اليوم السبت 3 - 10 - 2015

مهنيا.لا تتدخلي فيما لا يعنيك عزيزتي ان اردت ان تتجنبي الخلافات مع الزملاء. ستجتمعين بالمسؤولين و ستحاولين فعل المستحيل لتجنب المزيد من الصعوبات العملية في ابراج اليوم. ستحققين اهدافك و ستكونين حكيمة جدا. لن تصغي الى نصائح الاخرين و ستفعلين ما ترينه انت مناسبا.

عاطفيا: عبري عن مشاعرك للحبيب و سيفرح جدا بما ستقولينه. حضري له عشاءً متميزا و ادعي اصدقائه الى منزلكما. تاكدي من انك ستكسبين ثقته من جديد. انسي المجال العملي و فكري في علاقتك مع الحبيب لان احد الاشخاص يحاول فعل المستحيل لجعلكما تختلفان، لا تحققي له مراده.

نصيحة اليوم : ستبحثين عن طرق جديدة للحفاظ على منصبك يا امراة برج الدلو. تواصلي مع الاخرين عزيزتي و تاكدي من انك ستتوصلين معهم الى تسويات مناسبة ترضي جميع الاطراف و تتركك في المكان الصحيح. قد تتعارض موافقك مع وجهات نظر الاخرين و لكنهم سيتبعونك من دون تردد.



شبكةعيونالإخبارية

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