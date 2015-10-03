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"القضاة": 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات وما ينشر حول رواتبنا غير صحيح

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"القضاة": 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات وما ينشر حول رواتبنا غير صحيح "القضاة": 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات وما ينشر حول رواتبنا غير صحيح
قال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى قضاة ، إن القضاء لن يفرط فى استقلاله دفاعاً عن استقلال الوطن والشعب، مؤكدا أن ما ينشر بالإعلام عن رواتب القضاة معلومات مغلوطة.

وأكد المستشار عبد الله فتحى رئيس نادى القضاة، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستقام فى موعدها يومى 18و19 أكتوبر الجارى، ولا صحة لما يتردد ممن يشككون فى عدم إجرائها، موضحا أن هناك 15 ألف قاض سيشرفون على الانتخابات إشرافا كاملا.

وأضاف "فتحى" خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "القاهرة 360" على فضائية "القاهرة والناس"، أن شيخ القضاة يتقاضى أقل من نصف الحد الأقصى للأجور، وما نشر عن رواتب القضاة غير صحيح نهائياً، منوها إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مهاجمى القضاء المصرى .

وأوضح رئيس نادى القضاة، أن قضاة مصر يعملون فى أصعب الظروف التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن نادى قضاة جزء من السلطة القضائية، وجميع الأحكام القضائية أكدت أن نادى القضاة جزء من السلطة القضائية، لذلك لا يسمح بالتدخل فى شئونه حفاظا على استقلالية القضاء المصرى.

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http://www.youm7.com/story/2015/10/1/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9/2369257#.Vg8Jgt-qqko

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