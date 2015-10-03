البيت الأبيض يدعو للتحقيق فى سقوط قتلى "مدنيين" فى اليمن

دعا البيت الأبيض الجمعة، إلى فتح تحقيق فى التقارير الواردة بسقوط مدنيين ومتطوعين فى الهلال الأحمر فى غارات جوية فى المخا وتعز باليمن فى وقت سابق هذا الأسبوع، وحث التحالف الذى تقوده السعودية للقتال فى اليمن على التزام الدقة فى ضرب الأهداف.

وأضاف البيت الأبيض، أنه يشعر "بقلق بالغ" و"بالصدمة والحزن" من هذه التقارير، وأشار إلى أن الولايات المتحدة حثت التحالف على "الالتزام بالاستهداف الدقيق".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض نيد برايس، فى بيان، "نأخذ كل الروايات الموثوقة عن مقتل مدنيين ببالغ الجدية، وندعو مجددًا كل أطراف الصراع فى اليمن لبذل قصارى جهدهم، لتجنب إيذاء المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنسانى الدولى".

وأضاف، "ندعو للتحقيق فى التقارير الواردة بشأن سقوط ضحايا مدنيين وإعلان النتائج".

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