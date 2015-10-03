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اليوم.."الجنايات" تصدر حكمها على المتهمين بخلية "ألتراس ربعاوى"

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اليوم.."الجنايات" تصدر حكمها على المتهمين بخلية "ألتراس ربعاوى" اليوم.."الجنايات" تصدر حكمها على المتهمين بخلية "ألتراس ربعاوى"
تصدر اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد حسن النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى حكمها فى قضية "ألتراس ربعاوى".

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت المتهمين "مصطفى حمدى" و"مصعب عبد الرحمن" لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدامهم.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أحال 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم اتهامات إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.


>- موجز أخبار مصر للساعة6.. إحالة أوراق 2 من "ألتراس ربعاوى" لـ"المفتى"
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مصر 365

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