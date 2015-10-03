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حظك اليوم برج الحوت السبت 3 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الحوت السبت 3 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الحوت السبت 3 أكتوبر 2015

.. السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الحوت اليوم السبت 3 - 10 - 2015
مهنيا.ان الموقف الذي اتخذته صحيح حتى لو رفضه احد الزملاء. ابحثي عن الفرص الذهبية و تقدمي بثبات. حاولي ان تدرسي خططك المستقبلية من جديد لان بعض التفاصيل غير واضحة. ستحصلين على مكافات متميزة لانك تعبت جدا في الفترة الاخيرة و المسؤولين قد اكتشفوا ذلك.
عاطفيا: لا تخافي من احد و ابقي بجانب الحبيب . لا تتركيه وحيدا فهو بامس الحاجة اليك حتى لو لم يظهر عليه ذلك. لا تغضبي اذا وجه لك زوجك اي ملاحظة فهو يحبك جدا و لا يريدك ان تفشلي، افهميه و ساعديه للوصول الى حيث يريد. لا تحزني اذا لم يقبل ما قلته.
نصيحة اليوم : سيقودك حدسك الى الاماكن الصحيحة و ستحققين ارباحا طائلة من المشاريع السابقة يا امراة برج الحوت. لا تقلقي لان الامور كلها تحت السيطرة، كل ما عليك فعله هو التقدم بثبات. ستشرحين بعض الامور للمحيطين بك و قد يكرهون كل ما تقولينه و لكن سيتقبلونه في النهاية و سيتغير وضعك.
 

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