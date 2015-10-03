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طبيبة تشيلسي تهاجم الاتحاد الإنجليزي بعد تبرئة مورينيو

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طبيبة تشيلسي تهاجم الاتحاد الإنجليزي بعد تبرئة مورينيو طبيبة تشيلسي تهاجم الاتحاد الإنجليزي بعد تبرئة مورينيو

هاجمت إيفا كارنيرو طبيبة الفريق الأول بنادي تشيلسي السابقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما لم يقم باستدعائها لسماع أقوالها في التهم التي وجهت إلى جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بتوجيه كلمات بها تمييز جنسي ضدها.

وبدأت أزمة مورينيو مع كارنيرو حينما قامت الأخيرة بالنزول إلى أرض الملعب لعلاج إيدن أزار أثناء تعادل تشيلسي مع سوانزي سيتي 2-2 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتم توجيه اتهام لمورينيو بتوجيه كلمات بها تمييز جنسي ضد كارنيرو بسبب اعتراضه على نزولها للملعب لعلاج أزار، ولكن الاتحاد الإنجليزي قام بتبرئة المدرب البرتغالي.

وأبدت كارنيرو اندهاشها الشديد من عدم استدعائها لسماع أقوالها في تلك الحادثة.

وقالت في بيان نشرته "سكاي سبورتس" البريطانية:"لقد تفاجئت بما قام به الاتحاد الإنجليزي بالتحقيق في الواقعة التي حدثت معي عن طريق ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام فقط".

وأضافت"لم يتم استدعائي مطلقا من قبل الاتحاد الإنجليزي للإدلاء بأقوالي فيما حدث، أنا أتسائل حقا هل هذه هي طريقة التحقيق الرسمية الوحيدة في إنجلترا التي لا يتم فيها استدعاء أطراف الحادث".

وواصلت"اختيار تجاهل بعض الأدلة سوف يؤثر بالطبع على نتائج التحقيقات في النهاية".

وتابعت"في الموسم الماضي تعرضت لتعليقات بها تمييز جنسي أثناء مباراة وست هام، وعلى الرغم من التقدم بشكوى إلا أن الاتحاد الإنجليزي أكد عدم حدوث ذلك الأمر، رغم أن جميع من في الملعب سمع ذلك".

وأكملت"وأثناء تحقيق الاتحاد الإنجليزي في واقعة مباراة وست هام أيضا لم يتم استدعائي لسماع أقوالي".

واختتمت"تلك الحوادثت وقلة الدعم من الجهات المسؤولة عن كرة القدم سوف يجعل مهمة المرأة للعمل فيها صعبة للغاية".

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