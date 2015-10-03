فينجر: نحن الفريق الوحيد الذي فاز على ليستر.. فلم لا نهزم يونايتد

أكد آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أن مباراة مانشستر يونايتد تظل دائما مواجهة خاصة بين الفريقين، وإنها ستكون أكبر حينما يلتقيان يوم الأحد المقبل.

ويستضيف أرسنال في ملعب الإمارات مانشستر يونايتد يوم الأحد لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل يونايتد المباراة وهو متصدرا لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

وتحدث فينجر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة قائلا:"مواجهة يونايتد مباراة خاصة لأنهم ينافسون دائما على القمة في كل موسم".

وأضاف"المباراة المقبلة ستكون أهميتها أكبر لأن ما يفصل بيننا في جدول الترتيب هو ثلاث نقاط فقط ونحن أيض سوف نلعب أمام جماهيرنا".

وأكمل"نجحنا في تحقيق فوز كبير على ليستر سيتي الجولة الماضية بنتيجة 5-2، ونرغب في استمرار الفوز بالانتصار على يونايتد".

وواصل"نحن الفريق الوحيد الذي تغلب على ليستر ولا أرى سببا لعدم الإيمان بأنفسنا وبقدرتنا على هزيمة يونايتد".

وعن من ينجح في السيطرة على صدارة جدول الدوري خاصة بعد انقضاض يونايتد عليها الأسبوع الماضي علق"في تلك اللحظة من الصعب جدا الإجابة على ذلك السؤال".

وأوضح"الفارق بين المتصدر وملاحقه هو نقطة واحدة فقط بعد سبع جولات، لا يمكن الاستنتاج والتأكيد بأن هناك فريقا أفضل من الأخرين".