حظك اليوم برج الحمل السبت 3 أكتوبر 2015

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الحمل اليوم السبت 3 - 10 - 2015

مهنيا. ستشعرين بانك قوية و انك جاهزة لفعل اي شيء و لكن الامر ليس كما تظنين و العقبات موجودة حتى لو كنت تحاولين الابتعاد عنها & لا توقعي على الاوراق و اتركي القرارات المصيرية للغد. صفي ذهنك لتتمكني من متابعة ما تقومين به. اخرجي من مكان العمل عزيزتي.

عاطفيا: ستشعرين بالقلق على حبيبك لانه متوعك. حاولي ان تساعدي اولادك حتى لو كنت متعبة في برج اليوم. ستواجهين بعض الصعوبات و انت تنقلين افكارك للحبيب. انتبهي الى كلماتك و لا تتفوهي بالحماقات. عليك ان تعرفي ما يزعج زوجك و تبعديه عنه بشتى الطرق.

نصيحة اليوم : لن ترغبي في الاستماع الى من حولك فانت متعبة جدا يا امراة برج الحمل. عليك ان تساعدي المحيطين بك لانك ستحتاجين الى دعمهم في الغد & سيطلب العمال زيادة على راتبهم الشهري و لن تقبلي & انتبهي عزيزتي فالامور تتعقد اكثر و انت لا تحركين ساكنا. لا تفقدي ثقتك بنفسك لان ذلك ليس من مصلحتك.



شبكةعيونالإخبارية

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