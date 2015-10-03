حظك اليوم برج الجوزاء السبت 3 أكتوبر 2015

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الجوزاء اليوم السبت 3 - 10 - 2015

مهنيا.اكتبي ملاحظاتك على ورقة و اطلعي المسؤولين عليها . لا تتوتري اذا طرح عليك احد الاشخاص سؤالا و لم تجيبيه. اعملي بجدية و من دون خوف. ركزي على الابحاث و تحققي من كل ما كتب في التقارير اذا اردت ان تتاكدي من ان الاعمال تسير بالطريقة الصحيحة.

عاطفيا: لا تدعي الهموم الحياتية تؤثر على زواجكما. انتبهي الى صحتك في هذه الفترة و اتبعي حمية غذائية اذا شعرت بالحاجة الى ذلك. لا تخدعي نفسك فانت تعرفين جيدا ان زوجك قد اكتشف كذبك الا انه لن يقول لك اي شيء و عليك ان تخبريه بنفسك.

نصيحة اليوم : قد تختلفين مع الحبيب على مسالة معينة. لا تكوني انانية مع اولئك الذين يحيطون بك يا امراة برج الجوزاء. عليك ان تغيري موقفك في بعض الامور. عليك ان تاخذي المبادرة في بعض المفاوضات. وافقي على الاجتماع باحد الاشخاص حتى ان كنت لا تحبينه. انسي مشكلات الماضي.



شبكةعيونالإخبارية

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