إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحى فى "العيسوية" و"عناتا" بالقدس

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين بالرصاص الحى، واعتقلت أحدهما من داخل مركبة إسعاف، مساء الجمعة، خلال مواجهات اندلعت فى قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضى العيسوية، محمد أبو الحمص إن مواجهات عنيفة اندلعت فى القرية عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى التى استفزت الفلسطينيين، وداهمت الأحياء، ورشت المنازل والقبور بالمياه العادمة "مياه الصرف"، إضافة لإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، والرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، خلال المواجهات.

وأشار أبوالحمص إلى إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحى، أحدهم تم اعتقاله من داخل مركبة إسعاف فلسطينية وتسليمه إلى مركبة إسعاف إسرائيلية.

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