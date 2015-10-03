حظك اليوم برج الأسد السبت 3 أكتوبر 2015

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الأسد اليوم السبت 3 - 10 - 2015

مهنيا: تكلمي مع المسؤولين و خذي رايهم في الاعتبار. ستفاجئين بسوء التفاهم الحاصل بين بعض الزملاء. لا تسافري فوضع الشركة لا يسمح لك بالسفر. عليك ان تعيدي تقييم الامور كافة قبل ان تخطي اي خطوة و تندمي عليها في وقت لاحق. لا تكترثي لما يقال لك و فكري بحل للمشكلة التي تواجهينها.

عاطفيا: لا تتخذي اي قرار مصيري قبل ان تطلبي راي زوجك لانه معني ايضا بامور العائلة. ستزورين احد الاصدقاء بعد الظهر، حاولي ان لا تجعليه يلومك على عدم اهتمامك به. اخبري زوجك بكل ما حصل معك في السابق و لا تترددي مطلقا في اخباره بالاسباب التي جعلتك تحزنين.

نصيحة اليوم : عليك ان تطلبي المساعدة لتتمكني من المضي قدما و الوصول الى حيث تريدين يا امراة برج الاسد. كوني جدية في تعاملك مع الاخرين لان الضحك طيلة الوقت لن يجعلك تتقدمين مطلقا. انه الوقت المناسب لتجلسي وحدك و تفكري في ما ستفعلينه لاحقا. لا تفقدي الامل فذلك ليس من مصلحتك.



شبكةعيونالإخبارية

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