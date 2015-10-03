أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الأسد السبت 3 أكتوبر 2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد السبت 3 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الأسد السبت 3 أكتوبر 2015

برج الأسد .. السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الأسد اليوم السبت 3 - 10 - 2015
مهنيا: تكلمي مع المسؤولين و خذي رايهم في الاعتبار. ستفاجئين بسوء التفاهم الحاصل بين بعض الزملاء. لا تسافري فوضع الشركة لا يسمح لك بالسفر. عليك ان تعيدي تقييم الامور كافة قبل ان تخطي اي خطوة و تندمي عليها في وقت لاحق. لا تكترثي لما يقال لك و فكري بحل للمشكلة التي تواجهينها.
عاطفيا: لا تتخذي اي قرار مصيري قبل ان تطلبي راي زوجك لانه معني ايضا بامور العائلة. ستزورين احد الاصدقاء بعد الظهر، حاولي ان لا تجعليه يلومك على عدم اهتمامك به. اخبري زوجك بكل ما حصل معك في السابق و لا تترددي مطلقا في اخباره بالاسباب التي جعلتك تحزنين.
نصيحة اليوم : عليك ان تطلبي المساعدة لتتمكني من المضي قدما و الوصول الى حيث تريدين يا امراة برج الاسد. كوني جدية في تعاملك مع الاخرين لان الضحك طيلة الوقت لن يجعلك تتقدمين مطلقا. انه الوقت المناسب لتجلسي وحدك و تفكري في ما ستفعلينه لاحقا. لا تفقدي الامل فذلك ليس من مصلحتك.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى