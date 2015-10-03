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اليمن تؤكد طرد سفير إيران بصنعاء وإغلاق مقر البعثة الدبلوماسية فى طهران

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اليمن تؤكد طرد سفير إيران بصنعاء وإغلاق مقر البعثة الدبلوماسية فى طهران اليمن تؤكد طرد سفير إيران بصنعاء وإغلاق مقر البعثة الدبلوماسية فى طهران
أكد مصدر مسئول فى مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، اتخاذ اليمن قرار طرد السفير الإيرانى لدى اليمن وسحب القائم بالأعمال اليمنى لدى طهران وإغلاق اليمن لبعثتها فى إيران.

وأوضح المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن هذا الإجراء يأتى احتجاجا على استمرار تدخلها فى الشئون الداخلية اليمنية وانتهاكها للسيادة الوطنية بجملة من الأعمال والممارسات العدائية والتى ليس آخرها احتجاز السفينة الإيرانية المحملة بالسلاح أثناء توجهها للجماعات الانقلابية المسلحة.

وأضاف المصدر، أن اليمن حذرت مرارا وتكرارا من تلك السلوكيات العدائية التى تستهدف أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية اليمنية كان واضحاً حين أوضح أن تلك الممارسات العدائية التى تقوم بها إيران فى اليمن فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 سبتمبر.

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