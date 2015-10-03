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المصريين الأحرار: "النور" هاجم "ساويرس" لكسب أصوات التيارات الدينية

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المصريين الأحرار: "النور" هاجم "ساويرس" لكسب أصوات التيارات الدينية المصريين الأحرار: "النور" هاجم "ساويرس" لكسب أصوات التيارات الدينية
علق الدكتور محمود العلايلى أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار على رسالة حزب النور بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر التى هاجمت المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب قائلا: "كنا نظن أن النور قد ابتعد عن تلك النوعية من الخطابات ولكنه يعيد المسألة الدعاية الانتخابية مرة أخرى إلى ما قبل 30 يونيو والتصويت على أساس يبدو دينيًا وليس لصالح رؤية سياسية".

وأوضح العلايلى لـ"اليوم السابع" أن مهاجمة حزب النور لنجيب ساويرس على مواقع التواصل الاجتماعى، محاولة لكسب أرضية عند التيارات الدينية وأصوات المنتمين إليها باستمالتهم بخطاب الشريعة وأن حزب النور السلفى هو الأقدر على تطبيقها حسبما يدعى.

وأشار أمين اللجان النوعية لحزب المصريين الأحرار إلى أن حزب النور يعتمد على كتلة تصويتية من أنصاره لن تزيد لافتا إلى أن خطابه محاولة لاستمالة أصوات التيارات الدينية إلا أنه فى نفس الوقت سيساهم فى نفور الأصوات المدنية .

وتابع العلاليلى أن رفضنا لوجود أحزاب على أساس دينى ليس قلقا من حصولهم على عدد كبير من المقاعد ولكن خوفا من إذكاء روح التعصب والطائفية على المناخ السياسى ، والجو الاجتماعى المصرى.

وكان منشور نسب لحزب النور وانتشر على مواقع التواصل قد قال: " رسالة لأبو دقن اللى هيقاطع الانتخابات، تخيل كدة ساويرس خد أغلبية وشكل حكومة وعدل الدستور ووضع قانون حظر اللحية؟.. رسالة للمنتقبة اللى هتقاطع الانتخابات، تخيلى برضه نفس الاقتراح بحظر النقاب، هتعملوا إيه؟ فمهما كان خلافكم مع حزب النور فلن تجدوا حزبًا يحارب من أجل بقاء الشعائر غيره".


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