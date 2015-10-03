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القوصى: نتضامن مع النمنم فى أن السلفيين المتشددين سبب الإطاحة بثقافتنا

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القوصى: نتضامن مع النمنم فى أن السلفيين المتشددين سبب الإطاحة بثقافتنا القوصى: نتضامن مع النمنم فى أن السلفيين المتشددين سبب الإطاحة بثقافتنا
قال أسامة القوصى الداعية السلفى، إن وزير الثقافة الجديد حلمى النمنم، قوبل بعاصفة شديدة من الاعتراضات لبعض أرائه، مضيفا: نتضامن معه قلبا وقالبا فى جميع تصريحاته التى وصف خلالها أن السلفيين المتشددين هم من أطاحوا بثقافتنا كما أنهم نجحوا أن يعزلونا عن العالم، موضحا أننا فى جرفت شخصيتنا المصرية عبر عشرات السنين الماضية.

وأشار إلى أنه حدث نوع من التهاون مع هذه الجماعات التى تتبنى هذه الأفكار الهدامة، مؤكدا أن فكر هذه الجماعات مسموم وارد على مجتمعاتنا، وأن هناك من يفهم النصوص فهما خاطئ.

وأضاف القوصى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجى أنور فى برنامج "البيت بيتك" على قناة TEN، أن الرئيس السادات دفع حياته ثمنا لاستخدامه هذه الجماعات فى المشهد السياسى للتخلص من التيار اليسارى ومعارضيه فى مصر، مضيفا: أن الأمر تكرر مرة أخرى فى عهد الرئيس الأسبق مبارك حتى وصلوا إلى البرلمان فى عام 2005 إلى ما يزيد عن 80 عضوا بالبرلمان حتى انتهى الأمر أنهم انقلبوا على مبارك نفسه فى نهاية المطاف.
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مصر 365

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