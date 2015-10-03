اليوم..نصف مليون طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسى الجديد بجامعة الأزهر

يبدأ اليوم نحو نصف مليون طالب وطالبة عامهم الدراسى الجديد بجامعة الأزهر ، فى موسم دراسى يتوقع أن يكون الأهدأ منذ أربع سنوات .

ومن جانبه قال الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر إنه لن يسمح بأى محاولة لتعكير أو تعطيل الدراسة بالجامعة.

وأضاف لليوم السابع، أن المدينة الجامعية حق لجميع الطلاب، وأن التسكين للبنين والبنات سيكون على عدة مراحل وحذر قائلا: "مظاهرة واحدة من المشاغبين سأغلق المدينة طوال العام"، مشددا على أن التسكين سيبدأ على عدة مراحل وعلى الطلاب الالتزام بالمواعيد التى ستعلن لاحقا.

وأعلن الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التحويلات للطلاب الجدد اعتبارا من الأربعاء المقبل 7 أكتوبر، ولمدة خمسة أيام، من خلال البوابة الإلكترونية لجامعة الأزهر، وكانت جامعة الأزهر أعلنت نتيجة تنسيق القبول بالجامعة، بعد اعتماد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، النتيجة، وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين91%، وصيدلة بنات 94.23%. فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%، وذلك بانخفاض كبير عن العام الماضى.

- جامعة الأزهر: لم يتم تحديد موعد افتتاح المدينة الطلابية حتى الآن