بدء حملة إجراء التحاليل الطبية لسائقى المدارس الخاصة والرسمية غدا

يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى غدا الأحد، إجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وفقا للبروتوكول بين الصندوق ووزارات الداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم، للكشف المبكر على السائقين.

وأعلن اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن، أن الوزارة تبدأ بالتنسيق مع وزارات التضامن والصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الداخلية حملات توقيع الكشف الطب على سائقى المدارس الخاصة والرسمية، موضحا أن لأول مرة يتم إدارج المدارس الرسمية" التجريبيات سابقا"، ضمن خطة الوزارة لوقيع الكشف الطبى على سائقى الأتوبيسات فيها، إضافة إلى سائقى الحافلات بالمديريات والإدارات التعليمية.

وأوضح الدسوقى أن الحملة تبدأ عملها بدءا من الأحد، موضحا أن تكرار التجربة للسنة الثانية على التوالى يأتى بعد أن نجحت الوزارات المعنية فى حملاتها التى شنتها العام الماضى على المدارس الخاصة، مشيرا إلى أنها اكتشفت حالات تعاطٍ وإدمان بنسب كبيرة بين السائقين، مشيرا إلى أن نتائج العينات وإجمالى عدد الحالات يتم إعلانها بعد أسبوع من بد عمل الحملة داخل المحافظة.

وأكدت الدسوقى أن عدد المدارس التى تشملها الحملات تصل إلى 510 مدارس خلال العام الدراسى بواقع 51 حملة، موضحا أن الحملات تتضمن 15 محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والإسكندرية والمنيا والإسماعيلية وبنى سويف وبورسعيد وأسوان وأسيوط.

ومن جانبه قال علاء عساف، منسق عام الحملة، إن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لهم النصيب الأكبر فى الجملات بواقع 6 حملات لكل محافظة، كما أن محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والإسكندرية 4 حملات لكل محافظة، والمنيا والإسماعيلية وبنى سويف حملتين لكل محافظة، وبورسعيد وأسوان وأسيوط حملة واحدة فقط فى الفصل الدراسى الأول، مؤكدا أن مدة الحملة تستغرق أسبوعا فى المحافظة.

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