"مستقبل وطن": الانتخابات المقبلة ستكون انطلاقة جديدة للشباب

التقى محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن وعدد من قيادات الحزب أمس الجمعة بمرشحى الحزب بمحافظة أسيوط والبالغ عددهم 4 مرشحين، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وقال الحزب فى بيان له إن بدران، التقى بمرشح الحزب فى دائرة ديروط وهو المحاسب محمد عبد المنعم القرشى وشهرته "حمادة قرشى"، ابن قبيلة "القرشى" أعرق العائلات بالصعيد، وسط حضور شعبى مكثف من الأهالى، حيث تناول بدران مع القرشى بحث آخر الاستعدادات للسباق الانتخابى بالإضافة إلى التعرف على حجم منافسى الحزب فى الدائرة.

بينما التقى بدران بأحمد حمودة، عضو المجلس المحلى السابق، ومرشح الحزب عن دائرة ساحل سليم، مؤكدًا خلال اللقاء أن الحزب سيسعى بكل قواه بأن يثبت أن الشباب المصرى لديه عزيمة قادرة على صنع المستحيل.

وأشار بدران ، إلى أن الانتخابات القادمة ستكون نقطة انطلاقة جديدة للشباب فى العمل السياسى وستكون بادرة قوية لإعادة الثقة للشباب بأن المستقبل أفضل لهم.

واختتم بدران جولته بالمحافظة بلقاء إبراهيم خشبة، عضو المجلس المحلى السابق، ومرشح الحزب عن دائرة بندر أسيوط، حيث تناول اللقاء مناقشة التحركات الخاصة بالمرشح استعدادا للانتخابات بالإضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار حول الفترة المقبلة، كما تابع بدران بعض الأنشطة الرياضية التى ينظمها الحزب لأهالى دائرته.

وطالب بدران، المرشحين خلال الجولة ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الوصول لمنافسة حقيقية ونزيهة ويتمكنوا من دخول البرلمان من الجولة الأولى.

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