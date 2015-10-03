اللجنة الوطنية للمتاحف تناشد الرئيس لإعادة بحيرة عين السيرة لمتحف الحضارة

ناشدت اللجنة الوطنية للمتاحف، الممثلة للمجلس الدولى للمتاحف فى مصر ، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإعادة النظر فى القرار الذى اتخذه محافظ القاهرة بشأن بحيرة عين السيرة بمصر القديمة وانتزاعها من متحف الحضارة، الأمر الذى يفقد موقع المتحف الحالى أهميته، والذى اختير خصيصًا لكى تكون البحيرة جزءًا من سيناريو العرض المتحفى به، والذى طرحت على أساسه مسابقة تصميم المتحف.

وقالت اللجنة، فى بيان لها، لا يعقل أنه بعد انتهاء المشروع وإنفاق يربو على المليار جنيه عليه أن يتم نزع جزء أساسى منه لأغراض شخصية أو لقرارات عشوائية، علما بأن بحيرة عين السيرة هى بحيرة تاريخية أثرية وتعد مكانًا أساسيًا من مدينة الفسطاط الأثرية عاصمة مصر التى أساسها عمرو بن العاص.

ويحتوى قاع البحيرة على آثار نادرة، وهى بذلك تعد معلمًا أثريًا طبيعيًا، ممتدًا من العصور القديمة لمصر، وعليه فإن مناشدة اللجنة رئيس الجمهورية، إنما تنطلق من حرصه على الحفاظ على تاريخ مصر وتراثها.