أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء طرح كراسات شروط حجز ٢٥ ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل غدا

Google+ Print
بدء طرح كراسات شروط حجز ٢٥ ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل غدا بدء طرح كراسات شروط حجز ٢٥ ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل غدا
تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان فى بيع كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 12 مدينة جديدة، وذلك اعتبارا من غدا الأحد وحتى يوم ١١ أكتوبر المقبل، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساء.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك فى تلقى مقدمات الحجز اعتبارًا من يوم 11 أكتوبر، وحتى 5 نوفمبر المقبلين.

وتتضمن المرحلة الثانية 25 ألفًا و656 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا، وذلك فى مدن "6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و15 مايو".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن هناك نظامين للحجز الأول على 5 سنوات دون فوائد، والثانى من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حتى 500 ألف جنيه، بفائدة تصل إلى 8% وذلك حتى 15 سنة"، مؤكدًا أن المشروع يتم تنفيذه كـ"كومباوند" متكامل الخدمات.


>- اليوم.. فتح باب الحجز لعدد من الوحدات السكنية بمدينة الصحفيين بـ6 أكتوبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365