بعد اختطافه.. العثور على جثة عامل مذبوحا بدار السلام بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام برئاسة النقيب حلمى حليم معاون أول مباحث المركز من كشف غموض اختفاء عامل يقيم بدائرة المركز فى ظروف غامضة والعثور عليه جثة هامدة مدفونة بها عدة طعنات نافذة بأنحاء متفرقة بالجسم.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بتقدم أحد الأشخاص ببلاغ للمركز عن اختفاء شقيقه وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من عائلة أخرى، تربطهم بهم خصومة ثأرية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام، حيث توصلت التحريات التى قام بها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والنقيب حلمى حليم معاون أول مباحث المركز والنقيب أحمد ماهر معاون المباحث، أن المبلغ باختفائه يدعى ع ب م 30 عاما عامل ويقيم البلابيش المستجدة دائرة المركز.

ونظرا لما شكله الحادث من خطورة على الأمن العام تم وضع خطة من أهم أهدافها بحث علاقات المذكور والتوصل إلى آخر شاهد رؤية له ومناقشة المتهمين فى الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "إ ج أ ع" و "ع م إ إ" و"ع ع إ" يقيمون بذات الناحية حيث أكد شاهد رؤية قيام الثلاثة باستقلال سيارة مع المبلغ بغيابه وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أنكروا فى بداية الأمر وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا أنهم قاموا باختطافه داخل سيارة واقتادوه للمنطقة الجبلية وقاموا بذبحه، وذلك أخذا بالثأر فى والد الأول والذى قام المجنى عليه بقتله وحكم عليه بــــ 7 سنوات سجنا.

تم اصطحاب المتهمين للمنطقة الجبلية وأرشدوا عن مكان دفن الجثة والسلاح المستخدم تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.