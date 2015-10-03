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النيابة تطلب التحريات حول إحراق الإخوان لسيارة ميكروباص بأكتوبر

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النيابة تطلب التحريات حول إحراق الإخوان لسيارة ميكروباص بأكتوبر النيابة تطلب التحريات حول إحراق الإخوان لسيارة ميكروباص بأكتوبر
طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار إسلام ضيف رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول إحراق عناصر جماعة الإخوان سيارة ميكروباص بميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

كان العشرات من عناصر جماعة الإخوان قد نظموا مظاهرة بميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، ورفعوا خلالها لافتات رابعة والنهضة، ورددوا شعارات مناهضة للجيش والشرطة، وأطلقوا عددا من الشماريخ والألعاب النارية فى مواجهة القوات التى حاولت التصدى لهم، ما أدى إلى احتراق سيارة ميكروباص.
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