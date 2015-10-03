ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور العاصمة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة حملة أمنية على جميع المحاور والطرق الرئيسية بشوارع العاصمة لضبط الخارجين على القانون.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 3140 مخالفات مرورية متنوعة منها مخالفات عكس الاتجاه و السير بلوحات مطموسة وانتظار فى الممنوع وتكلبيش بالكلابش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل المخالفين.
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 3140 مخالفات مرورية متنوعة منها مخالفات عكس الاتجاه و السير بلوحات مطموسة وانتظار فى الممنوع وتكلبيش بالكلابش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل المخالفين.
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