حظك اليوم برج الميزان السبت 3 أكتوبر 2015

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الميزان اليوم السبت 3 - 10 - 2015

مهنيا: اعيدي تنظيم امورك العملية لان الاوراق تتطاير عن مكتبك و انت لا تعرفين ما العمل. عليك ان تشتري بعض الاشياء التي قد تفيدك في زيادة انتاجك اليوم، تخلصي من الاساليب التقليدية القديمة و ابحثي عن الجديد. لا تقحمي نفسك في المتاعب و الا ندمت في وقت لاحق.

عاطفيا: انه وقت التخطيط في الحب بالنسبة اليك. اجلسي مع الحبيب و اطلبي رايه في المشروع الذي تحاولين تنفيذه في عطلة نهاية الاسبوع و تاكدي من انه سيوافقك الراي. ستكونين مبدعةً جدا و ستتمكنين من اقناع الحبيب بالعدول عن تلك الفكرة التي كانت تجول في راسه.

نصيحة اليوم: ستؤثر اعمالك على احد الاشخاص الا انك لن تفشلي في نقل وجهة نظرك له. اتخذي موقفا مما يحصل يا امراة برج الميزان. لديك الطاقة الكافية للتقدم و بامكانك احراز تقدم كبير اذا حاولت فقط، فتحركي. سيدعمك المحيطون بك و سيقفون بجانبك لتنهي مشاريعك. انتبهي لان امورك ستتغير مع الوقت.



شبكةعيونالإخبارية

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