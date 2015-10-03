حالة طوارئ في مطار الشارقة

أجريت في مطار الشارقة الدولي تجرية وهمية كاملة للطوارئ لاختبار خطة الطوارئ الجديدة التي وضعت موضع التنفيذ أخيراً، والتي تمثلت في إطفاء حريق شب داخل وخارج طائرة بوينغ 707 بعد أن هبطت هبوطاً اضطرارياً وارتطمت بالأرض واشتعلت بها النيران وعلى متنها 40 راكباً.

وجرى خلال التجربة إنقاذ 30 راكباً وتم نقل المصابين بإصابات بليغة منهم باستخدام طائرات الهليكوبتر التابعة لوحدة جناح الجو بالشارقة، بينما تم نقل المصابين بإصابات متوسطة وبسيطة بسيارات الإسعاف والنجدة إلى مستشفيات الشارقة. كما تم نقل جثث الموتى بسيارة المختبر الجنائي. وشارك بالتجربة سيارات الإطفاء بمطار الشارقة والدفاع المدني والحرس الأميري وقوات الشرطة ووحدة الطوارئ بالشرطة والإسعاف والنجدة بمستشفيات الشارقة.

وقد حضر التجربة الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ فيصل بن خالد القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة الشارقة الطبية، ومحمد الهاجري مدير دائرة الطيران المدني بالشارقة، وغانم الهاجري مدير عام مطار الشارقة.31-3-1986

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صقر القاسمي يصوت في انتخابات الغرفة

أدلى صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بصوته في انتخابات غرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة باعتبار سموه عضواً بالغرفة، ويمثل الشركات والمؤسسات والمصانع التي تساهم فيها حكومة رأس الخيمة.

وقد أدلى سموه بصوته بصورة سرية واختار أسماء 12 عضواً من بين الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

وتضم الغرفة في عضويتها 1395 عضواً يمثلون النشاطات التجارية والصناعية والزراعية بالإمارة. 8/1/1981

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خلفان الرومي يغادر إلى تونس

غادر البلاد متوجهاً إلى تونس خلفان محمد الرومي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ليرأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية العرب التي ستعقد في العاصمة التونسية خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل.

ويضم وفد الدولة عبد الله محمد بوشهاب، وسلطان سعيد، وفلاح جابر، وأحمد محمد تريم وعبد الرحيم أحمد سالم. 30/11/1984

مبروك يا سيف

التلميذ النجيب سيف بن راشد بن أحمد المعلا بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بأم القيوين، تفوق في امتحان هذا العام وأحرز المركز الثاني بين أقرانه في الصف الخامس الابتدائي.

سيف تلقى تهاني الوالدين والزملاء. مبروك النجاح وإلى الأمام دائماً. 2/7/1984

بدء تشغيل مطار أبوظبي الدولي الجديد

بدأ رسمياً تشغيل مطار أبوظبي الدولي الجديد باستقبال طائرة شركة طيران الخليج القادمة من البحرين في رحلتها رقم 326. وحضر بدء تشغيل المطار كل من علي خلفان الظاهري رئيس دائرة الطيران المدني، وسعيد الفلاحي مدير مطار أبوظبي، وجمع غفير من المواطنين.

وكان فيصل خالد كانو 10 سنوات أول قادم إلى المطار الجديد في أول رحلة طيران يستقبلها المطار. 02 / 01 / 1982

مباحثات بغرفة دبي مع وفد فرنسي

جرت في غرفة تجارة وصناعة دبي، مباحثات مع الوفد الفرنسي الذي يزور البلاد من غرفة تجارة وصناعة إجين في منطقة لوت آت جارون. وتم خلالها بحث مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

ورأس عبد الرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة وتجارة وصناعة دبي الحضور من جانب الغرفة، بينما رأس الوفد الفرنسي اندريه جارديه نائب رئيس غرفة اجين. وحضر المباحثات التجارية سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بجبل علي في دبي. 10 / 01 / 1988

ندوة علمية حول الخدمة الاجتماعية المدرسية

أقامت دائرة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم ندوة علمية حول الخدمة الاجتماعية المدرسية ودور المدرسة في إعداد المواطن الصالح. وقد اشترك في هذه الندوة الدكتور حامد عمار، والدكتور عثمان فراج، والدكتورة هدى بدران، وعائشة السيار مديرة دائرة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، وتحدثت عن إنجازات الخدمة الاجتماعية بمدارس الدولة. وحضر الندوة أحمد عبد الله بوحسين مدير الدائرة الثقافية بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى المدارس والأخصائيين والأخصائيات. 26 / 02 / 1975

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02 / 01 / 1983