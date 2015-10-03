حظك اليوم برج العذراء السبت 3 أكتوبر 2015

برج العذراء .. حظك اليوم السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج العذراء اليوم السبت 3 - 10 - 2015

مهنيا: ستحصلين على النتائج التي تسعين اليها . تواصلي مع بعض الزبائن و اجعليهم يخبرونك بما يحصل في مكان العمل. سيزيد انتاجك و ستتمكنين من منافسة الشركات الكبرى اكثر من السابق. عليك ان تدرسي قراراتك جيدا و ان لا تتخذيها قبل التاكد من انها مناسبة.

عاطفيا: ستتاح لك الفرص لتبقي مع حبيبك طيلة الليل. استفيدي من خبرة زوجك و اخبريه بكل ما يزعجك. ستباشرين بالتخطيط معه لتغيير مكان اقامتكما. لا تدعي الاخرين يتدخلون بعلاقتك به. فكري بطريقة لمفاجاته. سيخبرك بالامر الذي كان يزعجه لانه مرتاح اليوم اكثر من السابق.

نصيحة اليوم : ليس بالوقت المناسب اليوم لتجربي اساليب جديدة يا امراة برج العذراء. لن تتمكني من التخلص من الروتين الذي يسيطر على حياتك. لديك الكثير من المسؤوليات و ستتحملينها كله



شبكةعيونالإخبارية

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