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الأوقاف تصدر كتيبا عن التعايش السلمى فى الإسلام

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الأوقاف تصدر كتيبا عن التعايش السلمى فى الإسلام الأوقاف تصدر كتيبا عن التعايش السلمى فى الإسلام

أصدرت وزارة الأوقاف كتيبا صغيرا، لا يزيد حجمه على 40 صفحة من الحجم المتوسط بعنوان "الإسلام سلام" يلخص رؤية الوزارة لما يجب أن ينطلق به دعاة عبر منابر المساجد وفى الدروس الدينية من توجيه للجماهير حيال ما تتعرض له الأمة كلها من محاولات دينية لتفتيت وحدتها وشق صفها بادعاءات مغرضة عن الاضطهاد والتمييز الطائفى.

ويقسم البحث إلى عدة عناصر رئيسية هى: مقدمة حول أهمية السلام الاجتماعى، تمهيد: حول بيان مفهوم السلام الاجتماعى العنصر الأول: المجتمع الإسلامى والسلام الاجتماعى، العنصر الثانى: تسامح الإسلام مع غيره من أهل الأديان، المواطنة، العنصر الثالث: تعايش المسلمين مع أهل الملل الأخرى، فقد جاء فى مقدمة الكتاب أن لفظ السلام ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بصورة توحى بضرورة استخدامه بقصد الأمان النفسى والمادى فى المجتمع المسلم بما يفيد طمأنة أفراد المجتمع فى تعاملاتهم.

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مصر 365

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