الزمالك ضد النجم – كوبر يستشهد بقصة ' الرأس الكبيرة ' في تتويج تاريخي بالدوري الأرجنتيني

"مهمة صعبة للغاية ومعقدة لكن على اللاعبين تقديم كل ما لديهم لتحقيق المطلوب" هكذا تحدث هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن لقاء الزمالك والنجم الساحلي.

ويلاقي الزمالك منافسه النجم الساحلي يوم السبت في ملعب بتروسبورت في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية بعد الهزيمة ذهابا بخمسة أهداف لهدف.

ويحتاج الزمالك الفوز بأربعة أهداف دون رد لبلوغ المباراة النهائية، فهل ذلك الأمر يمكن حدوثه؟

ابتسم كوبر وأجاب"لا بد أن يقدم الفريق كل ما لديه خلال المباراة، المباراة صعبة ومعقدة للغاية".

وأضاف في تصريحاته للبرنامج التليفزيوني "ممكن" قائلا:"المعادلة صعبة فيجب أن يكون هناك توازن بين الهجوم والدفاع حتى يستطيع الزمالك تسجيل أهدافا وألا يستقبل".

تتويج تاريخي

واستشهد المدير الفني لمنتخب مصر بقصة حدثت معه حينما كان لاعبا في نادي أرجنتيني يسمى "السكة الحديد" –اسم الفريق هو فيروتشاريل اوسيتي- وكان الفريق يمر بمرحلة اهتزاز كبيرة على مستوى النتائج على حد قوله.

وأكمل"خسرنا سبع أو ثماني مباريات وكان مدربنا آنذاك يسمى كارلوس، وفي إحدى المباريات خسرنا بأربعة أهداف دون رد في الشوط الأول وقرر مجلس الإدارة بين شوطي المباراة إقالة المدير الفني".

وواصل"كنت قائد الفريق ولقبي هو صاحب الرأس الكبيرة، وجاء أعضاء مجلس الإدارة إلى غرفة خلع الملابس وطلبوا منا ألا نخسر بنتيجة أكبر من تلك".

وأردف"دخلنا الشوط الثاني ونجحنا في قلب الطاولة والفوز بخمسة أهداف لأربعة، وقرر مجلس الإدارة الإبقاء على المدرب مباشرة".

وتابع قائلا:"أتعلم ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد نجحنا في الفوز في الموسمين المتتاليين بلقبي للدوري الأرجنتيني وحققنا إنجازا تاريخيا".

وأتم"يجب على جوزفالدو فيريرا أن يكون زرع الأمل في نفوس اللاعبين خلال الأيام الماضية وإقناعهم بقدرتهم على الفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء، كل شيء ممكن في كرة القدم".