في_إفريقيا – 3 أشياء تساعد الزمالك على عبور التحدي الأصعب

مهمة مستحيلة؟ لا.. لا يوجد مستحيل في كرة القدم، مهمة صعبة؟ بلا شك لكن الزمالك أمام أمر لا بد منه وهو الفوز على النجم الساحلي بأربعة أهداف دون رد لتحقيق حلم جماهيره بالتأهل لنهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك يوم السبت في تمام الثامنة والنصف بملعب بترسبورت فريق النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، بعد الهزيمة المدوية في لقاء الذهاب بخمسة أهداف لهدف.

كل ما يحتاجه الزمالك خلال المباراة هو تسجيل أربعة أهداف مع الحفاظ على نظافة شباكه، أو حتى لو استقبل مرماه هدفا فيجب عليه تسجيل خماسية ومن ثم اللجوء لركلات الترجيح.

إذا هل يستطيع الزمالك تسجيل أربعة أهداف في مرمى النجم؟ الإجابة نعم.

لماذا؟

خاض الزمالك على ملعبه في الكونفدرالية خلال الموسم الجاري ست مباريات سجل في خمس منهم وفشل في واحدة فقط كانت أمام الفتح الرباطي.

سجل لاعبو الزمالك خلال الست مباريات 13 هدفا بواقع 2.1 هدف في المباراة الواحدة.

واستطاع الفرسان تسجيل ثلاثة أهداف مرتين، وأربعة أهداف مرة واحدة فقط كانت أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

لم يستقبل الزمالك على ملعبه طوال مشواره بالبطولة إلا ثلاثة أهداف في ست مباريات، وفي دور المجموعات لم يهتز مرماه إلا مرة واحدة فقط.

في المقابل النجم الساحلي فاز خارج ملعبه مرة واحدة كانت أمام مواطنه الترجي، وتعادل ثلاث مرات وهُزم مرتين، وكانت أكبر خسارة هي بهدفين دون رد أمام الرجاء المغربي.

إذا ماذا ينبغي على الزمالك استغلاله خلال اللقاء لتحقيق المهمة الصعبة؟

أولا استغلال الفترات التي يتألق فيها الفريق بالشكل الأمثل لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

فالفرسان سجلوا خلال أول ربع ساعة من مبارياتهم ثلاثة أهداف، وهدف مبكر يعني الضغط على لاعبي النجم مبكرا وبث الشك في أنفسهم.

كما أن أقوى فترات الزمالك تمثلت في الربع الثالث من المباراة أي من الدقيقة 30 إلى 45 حيث سجل خلالها الفريق أربعة أهداف.

في المقابل نجد أن أسوأ فترات النجم الساحلي الدفاعية هي أيضا الربع الثالث من مبارياته فقد استقبل خلالها ثلاثة أهداف من أصل ستة سكنت مرماه خارج ملعبه طوال مشواره بالبطولة.

كما أن الزمالك يمتلك معدل تهديفي جيد في الربع الخامس أي من الدقيقة 60 إلى 75 حيث سجل أيضا ثلاثة أهداف بالتساوي مع أول ربع ساعة من مبارياته.

هذا في الشق الهجومي، فماذا عن الدفاعي؟

سجل النجم الساحلي خلال مباريات الست خارج ملعبه في الكونفدرالية أربعة أهداف فقط بواقع 0.6 هدف في المباراة الواحدة.

استقبل الزمالك الثلاثة أهداف التي سكنت مرماه في البطولة بهدف لكل من الربع الثاني (من الدقيقة 15 إلى 30)، الثالث (من الدقيقة 31 إلى 45)، والرابع (من 46 إلى 60).

فريق المدرب جوزفالدو فيريرا عليه الحذر من الربع الرابع فقد سجل لاعبو النجم ثلاثة أهداف خلاله من أصل أربعة.

3 أشياء تساعد الزمالك

أول شيء يجب أن يستغله الزمالك هو الاقتناع التام بأنهم يستطيعون تسجيل العديد من الأهداف عند خوض مباراة على ملعبهم وهذا يساعدهم نفسيا قبل انطلاق اللقاء.

إذا فالفريق التونسي يسقط دائما في الاختبار الدفاعي خلال آخر ربع ساعة من الشوط الأول والتي سجل فيها الزمالك أربعة أهداف، واستقبل النجم فيها ثلاثة، وهذا ثاني شيء يجب أن يستغله الفريق الأبيض بأن يزور شباك منافسه التونسي خلال تلك الفترة.

ويعود النجم لقواه في أول ربع ساعة من الشوط الثاني حيث سجل ثلاثة أهدف، وهنا ثالث الأشياء ينبغي أن يكون الزمالك يقظ دفاعيا في ذلك التوقيت من حيث الدفاع بشكل جيد وتأمين وسط ملعبه من أجل عبور التحدي الصعب.