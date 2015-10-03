بالفيديو – مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك بثلاثة أشياء.. ويعدهم بحضور 8 آلاف مشجع

وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق بحضور ما يقرب من 8 آلاف مشجع في لقاء النجم الساحلي الذي يقام يوم السبت.

ويستضيف الزمالك منافسه النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية بملعب بتروسبورت بعد الهزيمة ذهابا 5-1.

وكانت الجهات الأمنية قد رفضت حضور الجماهير، وطالبت الزمالك والأهلي اللذان يشاركان في الكونفدرالية بحضور 500 فردا من أعضاء الأجهزة الفنية المختلفة بهما وفرق الناشئين.

ولكن قام منصور بزيارة مران الزمالك الذي أقيم يوم الجمعة وبدأ حديثه للاعبين قائلا:"أعدكم بوجود 8 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية في الملعب لدعمكم وتشجيعكم".

وفي الوقت ذاته قام رئيس مجلس إدارة الزمالك بتحفيز لاعبي الفريق بثلاثة أشياء قبل لقاء النجم الساحلي.

وتحدث"يجب أولا أن ننسى لقاء الذهاب وأن نضع في اعتبارنا أن هناك قاعدة جديدة

للكونفدرالية تنص على أن نصف النهائي من مباراة واحدة ويجب الفوز بخمسة أهداف للتأهل للنهائي".

وأضاف"ثانيا يجب ألا يقدم الزمالك لقاء أسوأ من الذي أقيم في سوسة، وألا يلعب النجم بشكل أفضل من المباراة الأولى".

وواصل"ثالثا طاقم التحكيم لمباراة العودة جيد جدا ولن يكون هناك أي قرارات غريبة مثلما حدث في لقاء الذهاب".

وتابع"أما رابعا فقد قررت أن مكافأت مباراة كأس السوبر كلها ستكون لكم بالإضافة للجهاز

الفني والنادي لن يأخذ منها أي شيء".

وأتم"أطلب منكم أن يكون هناك في الملعب 11 مقاتلا المهمة ليست صعبة ولا مستحيلة، الفريق كله لاعبين دوليين وأنتم قادرون على تحقيق المعجزة".

شاهد الفيديو