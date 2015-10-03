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حظك اليوم برج العقرب السبت 3 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج العقرب السبت 3 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج العقرب السبت 3 أكتوبر 2015

.. السبت 3 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج العقرب اليوم السبت 3 - 10 - 2015

مهنيا: ستشعرين بانك لست في الموقع المناسب. انت سيدة الموقف في مكان العمل و سيلجا اليك الكثيرون لطلب رايك. لا تقلقي فالامور ستختلف في الغد. حاولي ان لا توجهي ملاحظات لاي شخص لان احدا لن يسمعك. اطلبي المساعدة اذا احتجت اليها، حتى لو لم تتعودي على ذلك.

عاطفيا: لن تتصرفي بالطريقة الصحيحة و قد تغضبين الحبيب . انتبهي الى تصرفاتك عزيزتي. تجنبي التدخل في امور غيرك. حافظي على علاقتك الجيدة مع الحبيب و لا تدعي اي شخص يؤثر عليك او يقنعك بان زوجك يقوم بامر خطر لانه يحاول ان يزيد من الخلاف بينكما.

نصيحة اليوم: ستطلبين الغاء الشراكة التي التزمت بها مع احد الاشخاص. لقد اهملت الحبيب لفترة طويلة يا امراة برج العقرب. سيقصدك احد الاشخاص ليطلب منك القيام بمهمة صعبة، لا ترفضي لانك ستنجحين و ستجنين مالا. ستمضين معظم وقتك و انت تهتمين بمظهرك. ستشترين اشياء مهمة و متميزة.
 

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