حظك اليوم .. إليك توقعات الأبراج اليوم السبت 3 أكتوبر 2015

حظك اليوم برجك اليوم توقعات الأبراج اليوم السبت 3 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم .

برج الحمل

يتحدث القمر في الميزان عن مواجهة او خصومة ما يجعل الظروف دقيقة ومليئة بالانفعالات, حاذر من معاكسة وارتباك , تجنب التسرع ولا تشوه صورتك, قد يفرض عليك شروط او تعيش ضغوطات او تضطر الى قبول بعض التسويات رغماً عنك حاذر من التراجع الصحي.مهنياً:عليك أن تتحمل ضغوط العمل خصوصا هذه الفترة فأنت تسعى الى أن تثبت جدارتك ، عاطفياً:عليك ان تكون أكثر تواضعا و ان تراعي مشاعر الحبيب.

برج الثور

تحرّكك انفعالات شديدة يكون لها علاقة بأوضاع عائلية، أو بصراع بين توجّهاتك الشخصية والواجبات , كن صادقا مع نفسك ومع الاخرين فانت لست بحاجة الى مفاجات وتطورات معقدة كما انت تغنى كليا عن الاتهامات والشائعات المغرضة.مهنياً:تسعى الى تحقيق المزيد من النجاح خلال الفترة القادمة ، عاطفياً:تثق بالحبيب و تسلم له أمورك.

برج الجوزاء

تسير الأمور كما تشتهي فتبدو قوياً وقادراً، تتحدى كل المصاعب وتثبت رجليك، في هذا اليوم الذي يحمل حظاً في شؤون المال والأعمال. ترفع التحديات بوجه المنافسين والأخصام وتبدو واثقاً من نفسك، مسيطراً على الأوضاع. تساعدك قدراتك الخلاقة على بناء المشاريع وإنجازها، ويبارك الفلك كل العمليات المالية والمصرفية والاستثمارات والمراهنات والمساهمات.مهنياً:الكثير من الضغوطات التى تواجهها اليوم تضطر الى اعادة ترتيب أولوياتك في العمل ، عاطفياً:لا تنكر الحب بل اعترف به فأنت تعيش قصة حب لا حدود لها.

برج السرطان

تبدو الأمور ملتبسة وغير واضحة، تثير في نفسك ما تكره، وهو التردد وعدم الوضوح. زد على التنافر الفلكي الذي قد يدفعك إلى الثورة والاحتجاج ومحاولة التخلص من عبء ما، أوحتى من ارتباط يثقل كاهلك. أما الإيجابية فتكمن في أن هذا الكوكب يتوافق مع ميلك إلى العمل الدقيق والاهتمام بالتفاصيل والبحث عن الكمال وعدم ارتكاب الأخطاء . مهنياً:تحب المنافسة فأنت اليوم تواجه الكثير من المهام الصعبة ، عاطفياً:تشعر أن الحبيب لا يبالي بمشاعرك واجهه و اخبره عن حقيقة مشاعرك.

برج الأسد

يسود التوتّر بعض نواحي حياتك، وخاصة في المجال المهني، فقد يصعب عليك معالجة ما يطرأ من مشاكل مهما كانت صغيرة، وقد تجد أن المال هو عائق كبير بوجه بعض المشاريع، ان الفلك يلقي الضوء على هذه الناحية، ويتحدث عن استحقاق يواجهك، عن دين يجب أن تسدَّه، أو عن ضرورة التفاعل مع وضع اقتصادي قد يثير بعض الشكوك.مهنياً:نقاشات كثيرة تجريها اليوم من أجل مشروع جديد تسعى لتحقيقه ، عاطفياً:تتعجب اليوم من اعتراف أحدهم بمشاعره تجاهك.

برج العذراء

تسير الأمور بشكل جيد جدا حيث تعوض عن الوقت الضائع، وتعلق الآمال على جديد قد يجعلك ملتزماً أكثر من السابق. يبدو المناخ الفلكي أكثر تشجيعاً قد تزعج الكثيرين وتتركك أنت على الحياد. تتزود بحيوية مضاعفة، وتبدو قادراً على اقتحام القلوب كما نعهدك.مهنياً:لا تقدم على مشاريع غامضة ادرس كل العقود و المشاريع التى تعرض عليك ، عاطفياً:لا تتوقف على كل تصرف أو كلمة يقولها الحبيب و تفصلها على مزاجك.

برج الميزان

تخيّم على سمائك اجواء لطيفة وايجابية لا اجد في وجود القمر في برجك عرقلة للمساعي، بل على العكس تماماً ستلاقي دعماً وتشجيعاً؛ لكن يجب اتخاذ الخطوة وعدم الانزواء. لقد زالت الغيوم السوداء وها هي سماؤك صافية من جديد. انت تتمتّع بأعصاب متينة تسمح لك باجتياز بعض الحواجز لملاقاة الحبيب ولو في منتصف الطريق.مهنياً:تأخذ اليوم العديد من القرارات الهامة التى تكون حاسمة في نطاق عملك ، عاطفياً:لا تدع العراقيل تقف بوجهك أمام علاقتك مع الحبيب.

برج العقرب

قد تأخذ مبادرة جريئة تجاه الحبيب فتتخطى الحواجز و تعقد ارتباطا جديا.تمارس جاذبية ساحرة و تملك قدرة على إقناع الحبيب بمواقفك و آرائك. من جهة أخرى، سيعيش لحظات رومانسية و قد تقع في الغرام إذا لم تكن مرتبطا، تجذبك الوجوه الجديدة و لا عجب إذا عملت جاهدا لإرضاء شخص ما أو استمالته.مهنياً:تريد أن تصل الى النجاح بطرق سريعة و لكن عليك أن تتحلى بالصبر ،عاطفياً:لا تبخل على الحبيب و أظهر له حقيقة مشاعرك.

برج القوس

قد تواجه هذا اليوم مستجدات مهنية تتطلب عملا كثيرا ومضاعفة الجهود فتضيع في التفاصيل, كن معتدلاً فأنت تميل إلى التطرف، كذلك لا تباشر عملا جديداً وتأكد من حجزك الذي قد يتعرض للتأجيل أو الإلغاء وإذا ساورتك الشكوك إبتعد عن أجواء التشنج.مهنياً:تعرض عليك اليوم العديد من الاستثمارات المادية و المشاريع الناجحة ، عاطفياً:لا تفكر بالحبيب بطريقة سلبية بل حاول أن تبحث عن الأمور الايجابية به.

برج الجدي

تحتل الكواكب مواقع دقيقة من برجك لا تحمل تطمينا عليك ان تضاعف الحذر وان تعتمد الحكمة وتهتم بنفسك بعيدا عن اية اجراءات او مبادرات لانك سوف تصطدم بعراقيل وعمليات تاجيل وتسويف ما يضطرك الى الرضوخ لقرارات ومتطلبات الاخرين.مهنياً:تظهر اليوم أمامك العديد من الملفات و الأمور العالقة التى تحاول أن تجد حلول سريعة لها ، عاطفياً:لا تكن كثير المراقبة و الشك في كل تصرف يقوم به الحبيب.

برج الدلو

سريع الوتيرة ونشيط الى ابعد الحدود. تتقدم على زملائك بأشواط وتبرع في الحافظ على مصالح المؤسسة. قد تعترض دربك بعض العوائق لكن الامر عابر ولا يستحق التوقف عنده مطولاً. ادعوك الى استشارة اهل الاختصاص اذا ادعت الحاجة، ومن المستحسن ان تحترم مواعيد العمل وان تتقيّد بالإشارات وتلتزم بالقوانين منعاً لحصول اي اشكال او ارباك. مهنياً:قد ترتكب اليوم خطأ في العمل حاول أن تستفيد منه فيما بعد ، عاطفياً:لا تفكر في العلاقات القديمة و أبدأ من جديد.

برج الحوت

سيكون من السهل عليك اتخاذ المبادرة وكم كان هذا الأمر شاقاً تبدو سعيداً وتميل فعلاً الى التعاطف مع أحبائك والاستماع الى شجونهم ومتاعبهم. تتمتّع بالقدرة على ايجاد الحلول المناسبة وتجد بالمقابل حناناً واهتماماً من قبلهم. ستشعر بالأمان ولن يخيب أملك. وإذا كنت عازباً فقد تلتقي بمن يدخل الفرحة إلى حياتك، لكنني لا أعدك بارتباط جدّي . مهنياً:ان كنت لا تتحمل ضغوط العمل فلا تتردد في طلب مساعدة الاخرين ، عاطفياً:لا تتنازل عن قصة الحب التى تعيشها وكن قويا لمواجهة الصعوبات.



شبكةعيونالإخبارية

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