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مغردون: نادوك ربعك للجنان

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مغردون: نادوك ربعك للجنان مغردون: نادوك ربعك للجنان

 

تداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع وسم (#شهيد_الوطن_احمد_البلوشي) تغريدات احتوت على المواساة والدعاء لشهيد الوطن، الذي انضم إلى قافلة الشهداء الأبرار.

وغرد هزاع بن بنان: «فخر وشهادة وشعور بالألم على فقد الأعزاء اللهم تقبله من الشهداء وامنح ذويه الصبر والسلوان»، وقالت بشاير بنت محمد «نادوك ربعك للجنان الوسيعة»، وتفاعلت بنت زايد: بطل آخر ينضم إلى قوافل الأشاوس من أبناء إماراتي الحبيبة وقال سلطان المنهالي: «وسام فخر على صدورنا ربي يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء يارب ويسكنه الفردوس الأعلى».

وتفاعل عبد الله العيدروس: «الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويتقبله مع اخوانه الذين سبقوه.. آمين»، وبين ياسر: «بطل من أبطال هذا الوطن الغالي الذي قدّم روحه لننعم نحن بالأمن والأمان.. رحمك الله يا شهيدنا الغالي»، ودون يعقوب الإماراتي: «انضم البطل أحمد البلوشي إلى شهداء الإمارات بإذن الله بعد أن كان مصاباً ويتعالج في ألمانيا».ودون صالح الشامسي «استشهد دفاعاً عن الوطن والخليج الله يرحمه ويغفر له».

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