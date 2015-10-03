مراسم عسكرية للشهيد أحمد هيبـتان البلوشي في مطار البطين

جرت صباح أمس المراسم العسكرية الخاصة للشهيد أحمد هيبتان البلوشي على أرض مطار البطين الخاص بأبوظبي حيث شارك عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في المراسم.

وبعد انتهاء المراسم أقلت طائرة مروحية تابعة للطيران المشترك بالقوات المسلحة جثمان الشهيد الطاهر إلى ذويه في أم القيوين.

وكان الشهيد قد انتقل إلى جوار ربه مساء أول من أمس في ألمانيا متأثراً بجراحه إثر حادثة مأرب في سبتمبر الماضي وضمن مشاركته مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في الشهيد خلال زيارة أمس لخيمة عزاء الشهيد في منطقة الرملة بإمارة أم القيوين.

وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته لأسرة وأهالي شهيد الوطن أحمد هيبتان البلوشي.

كما قدم الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين واجب العزاء لأهالي الشهيد أحمد البلوشي.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن الجندي أحمد هيبتان البلوشي.

وأعرب معاليه - خلال زيارته لخيمة عزاء الشهيد في منطقة الرملة بإمارة أم القيوين - عن صادق عزائه ومواساته في فقيد الوطن.

ودعا معاليه الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.