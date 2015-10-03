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حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة سيف آل علي

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حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة سيف آل علي حاكم رأس الخيمة يعزي بوفاة سيف آل علي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس واجب العزاء والمواساة إلى عائلة الرمس آل علي في وفاة المغفور له سيف عبدالله خلفان الرمس آل علي وذلك في خيمة العزاء بجانب منزل الأسرة في منطقة الظيت برأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ناصر حسن ناصر الكاس آل علي رئيس مجلس إدارة جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف برأس الخيمة في وفاة المغفور له خاله وإلى نجل الفقيد عناد سيف عبدالله خلفان الرمس آل علي وإلى ذوي الفقيد سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.رافق سموه خلال تقديم العزاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة.

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