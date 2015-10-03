■ حاكم رأس الخيمة يقدم العزاء إلى اسرة الشهيد أحمد البلوشي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في الشهيد الجندي أحمد هيبتان البلوشي الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قواتنا المشاركة فى عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن الشقيق.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أمس لخيمة عزاء الشهيد في منطقة الرملة بإمارة أم القيوين.

وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته لأسرة وأهالي شهيد الوطن أحمد هيبتان البلوشي.

كما قدم الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين واجب العزاء لأهالي الشهيد أحمد البلوشي.