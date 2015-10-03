أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موسكو تشن 6 ضربات جوية جديدة على أهداف لـ" داعش" فى سوريا

Google+ Print
موسكو تشن 6 ضربات جوية جديدة على أهداف لـ" داعش" فى سوريا موسكو تشن 6 ضربات جوية جديدة على أهداف لـ" داعش" فى سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان موسكو شنت الجمعة ست ضربات جوية جديدة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا، وذلك فى اليوم الثالث من التدخل العسكرى الروسى فى هذا البلد.

وقالت الوزارة فى بيان "تم تنفيذ ست ضربات على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابى خلال 14 طلعة لمقاتلات (من طراز) سوخوى سو-34 وسوخوى سو-24ام وسوخوى سو-25".

واستهدفت هذه الضربات محافظتين فى سوريا هما إدلب (شمال غرب) وحماة (وسط)، واوضحت الوزارة أن هذه الضربات دمرت تماما مركزا لصنع العبوات الناسفة فى معمرة النعمان فى محافظة إدلب كان مموها داخل مصنع، إضافة الى قاعدة ارهابية مجاورة له.

وأضاف البيان أن "عشرات من قطع العتاد العسكرى بما فيها آليات مشاة احترقت جراء الضربات"، وتابعت الوزارة أن الضربات اصابت أيضا مركز قيادة تحت الأرض يتألف من غرفتين محصنتين تحويان أسلحة وذخائر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365