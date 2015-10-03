موسكو تشن 6 ضربات جوية جديدة على أهداف لـ" داعش" فى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان موسكو شنت الجمعة ست ضربات جوية جديدة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا، وذلك فى اليوم الثالث من التدخل العسكرى الروسى فى هذا البلد.

وقالت الوزارة فى بيان "تم تنفيذ ست ضربات على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابى خلال 14 طلعة لمقاتلات (من طراز) سوخوى سو-34 وسوخوى سو-24ام وسوخوى سو-25".

واستهدفت هذه الضربات محافظتين فى سوريا هما إدلب (شمال غرب) وحماة (وسط)، واوضحت الوزارة أن هذه الضربات دمرت تماما مركزا لصنع العبوات الناسفة فى معمرة النعمان فى محافظة إدلب كان مموها داخل مصنع، إضافة الى قاعدة ارهابية مجاورة له.

وأضاف البيان أن "عشرات من قطع العتاد العسكرى بما فيها آليات مشاة احترقت جراء الضربات"، وتابعت الوزارة أن الضربات اصابت أيضا مركز قيادة تحت الأرض يتألف من غرفتين محصنتين تحويان أسلحة وذخائر.

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