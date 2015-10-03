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أوباما: الدعم الروسى والإيرانى سبب بقاء بشار الأسد فى السلطة حتى الآن

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أوباما: الدعم الروسى والإيرانى سبب بقاء بشار الأسد فى السلطة حتى الآن أوباما: الدعم الروسى والإيرانى سبب بقاء بشار الأسد فى السلطة حتى الآن
قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن بقاء الرئيس السورى بشار الأسد فى السلطة يعود إلى أن روسيا وإيران دعماه خلال هذه الفترة، مضيفاً أن ما تقوم به روسيا الآن لا يختلف عما قامت به فى السابق ولكن الأمر أصبح أكثر وضوحاً، فقد دعمت روسيا نظاماً يرفضه أغلبية الشعب السورى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أنه كان واضحاً جداً خلال محادثاته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بشأن السبيل الوحيد لحل المشكلة فى سوريا والذى يكمن فى الوصول لانتقال سياسى يحافظ على الدولة والجيش والانسجام، وهذا الحل يكون شاملاً بطريقة وحيدة لأن يكون هناك مرحلة انتقالية بدون الأسد.

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