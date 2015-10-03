أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محكمة مغربية تصدر أحكاما بالسجن على 19 شخصا بتهم الإرهاب

Google+ Print
محكمة مغربية تصدر أحكاما بالسجن على 19 شخصا بتهم الإرهاب محكمة مغربية تصدر أحكاما بالسجن على 19 شخصا بتهم الإرهاب
قضت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب فى المغرب اليوم بسجن 19 شخصا بتهم تتعلق بارتكاب "أفعال إرهابية" تراوحت ما بين سنة إلى ست سنوات.

وذكر راديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الجمعة أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب والملحقة بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط قضت بسجن متهم واحد ست سنوات ومتهم آخر خمس سنوات ومتهمين اثنين، أربع سنوات مع النفاذ.

ودانت المحكمة هؤلاء الأشخاص بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية فى إطار مشروع جماعى يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية".

وأصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضى بسجن ستة متهمين آخرين ثلاث سنوات مع النفاذ وسجن سبعة آخرين سنتين مع النفاذ، ومتهمين اثنين سنة واحدة بتهم "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص".

ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن المتهمين التى التمست لهم البراءة، واستجابت لطلب النيابة العامة بمعاقبتهم بالسجن.

وكانت المحكمة نفسها قضت فى 17 سبتمبر الماضى بالسجن مع النفاذ بحق أربعة أشخاص بعد إدانتهم فى ملفات منفصلة فى قضايا مرتبطة بالإرهاب وبرأت خامسا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365