محكمة مغربية تصدر أحكاما بالسجن على 19 شخصا بتهم الإرهاب

قضت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب فى المغرب اليوم بسجن 19 شخصا بتهم تتعلق بارتكاب "أفعال إرهابية" تراوحت ما بين سنة إلى ست سنوات.

وذكر راديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الجمعة أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب والملحقة بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط قضت بسجن متهم واحد ست سنوات ومتهم آخر خمس سنوات ومتهمين اثنين، أربع سنوات مع النفاذ.

ودانت المحكمة هؤلاء الأشخاص بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية فى إطار مشروع جماعى يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية".

وأصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضى بسجن ستة متهمين آخرين ثلاث سنوات مع النفاذ وسجن سبعة آخرين سنتين مع النفاذ، ومتهمين اثنين سنة واحدة بتهم "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص".

ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن المتهمين التى التمست لهم البراءة، واستجابت لطلب النيابة العامة بمعاقبتهم بالسجن.

وكانت المحكمة نفسها قضت فى 17 سبتمبر الماضى بالسجن مع النفاذ بحق أربعة أشخاص بعد إدانتهم فى ملفات منفصلة فى قضايا مرتبطة بالإرهاب وبرأت خامسا.

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