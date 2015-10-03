الرئيس الفلسطينى: نهدى رفع العلم فى الأمم المتحدة لأرواح الشهداء

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" أن يوم رفع علم فلسطين فى الأمم المتحدة هو مجد وكرامة للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، فى كلمة وجهها إلى آلاف الفلسطينيين الذين استقبلوه مساء اليوم /الجمعة/ فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله للاحتفال برفع العلم الفلسطينى فى مقر الأمم المتحدة "إن العلم ليس كما قال السفهاء بأنه قطعة قماش، إنهم لا يفهمون معنى الوطن والكرامة الوطنية... ونحن نرفع العلم فى حديقة الأمم المتحدة تذكرت الأطفال الشهداء، الذين استشهدوا وهم يرفعون العلم فى أماكن مختلفة فى الوطن؛ ولذلك نهدى هذا العلم لأرواح جميع هؤلاء الشهداء".

وتابع "لن ننسى أسرانا فى السجون، 6 آلاف أسير فى السجون، وأولهم الأسرى الـ30، لن ننساهم وقد ذكرتهم فى كلامي، هم على رأس القائمة التى إن شاءوا أن يطبقوا الاتفاقيات، فهى على رأس الاتفاقيات".

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