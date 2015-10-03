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بالفيديو.. تعرض كيرى للإهانة بعد تأجيل لافروف اجتماعا معه للقاء المعلم

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بالفيديو.. تعرض كيرى للإهانة بعد تأجيل لافروف اجتماعا معه للقاء المعلم بالفيديو.. تعرض كيرى للإهانة بعد تأجيل لافروف اجتماعا معه للقاء المعلم
نشرت قناة " الميادين" اللبنانية مقطع يوضح تعرض وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للإهانة من قبل نظيره الروسى سيرجى لافروف، حيث كان من المقرر عقد لقاء بين لافروف وكيرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت القناة إن لافروف ترك كيرى لعدة دقائق منتظرا إياه فى الوقت الذى كان يلتقى فيه وزير الخارجية السورى وليد المعلم، للحديث عن الضربات التى يوجهها سلاح الجو الروسى لمعاقل داعش فى سوريا.

وقالت القناة فى مقطع الفيديو أن علامات الارتباك والضجر ظهرت على وجه كيرى حيث ظل ينتقل من قاعة لأخرى بهدف التهرب من سؤال حول اضطراره انتظار نظيره الروسى.

وأوضحت القناة اللبنانية أنه عندما دخل كيرى وفريقه إحدى قاعات مقر الأمم المتحدة للتحدث مع لافروف بشأن الضربات الروسية فى روسيا، وجد لافروف مستغرقًا فى الحديث مع حليفه السورى المعلم.

وبعد انتهاء لقاء لافروف بالمعلم سأل مراسل قناة الميادين وزير خارجية سوريا هل كان يعلم أن كيرى انتظر خارجًا لثلاث دقائق فرد المعلم: "خليه ينتظر" باللهجة السورية.
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مصر 365

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